Gokken in dagbladhandels wordt aan banden gelegd

E17 opnieuw vrij na ongeval met vrachtwa­gen in Destelber­gen

Op de E17 in de richting van Kortrijk is het momenteel filerijden nadat de snelweg volledig moest afgesloten worden wegens een brandende vrachtwagen in Destelbergen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Intussen is de weg weer vrijgemaakt.

23 februari