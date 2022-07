GOEDKOPER LEVEN. Zo bespaart Chari (33) tot 50 euro op een winkelkar: "Ik volg recepten niet meer“

Onbekende stof ontdekt in de Maas zorgt voor problemen bij drinkwater­win­ning

In Nederlands Limburg is een onbekende stof ontdekt in het water van de Maas. Dat vormt een probleem, aangezien een groot deel van ons drinkwater uit die rivier wordt gehaald. In totaal krijgen 7 miljoen mensen in België en Nederland drinkwater uit de Maas. “Het drinkwater van zo’n 40% van alle Vlamingen is afkomstig uit de Maas”, zegt directeur Maarten van der Ploeg die met zijn organisatie Riwa-Maas toeziet op de kwaliteit van het water.

10 juli