Goedkope stroom voor 2 miljoen Belgen moet blijven

Normaal gesproken hebben zo’n 450.000 mensen in ons land recht op een sociaal tarief voor energie, maar begin dit jaar heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) die voorwaarden versoepeld. Plots kregen 1 miljoen gezinnen, of meer dan 2 miljoen Belgen recht op dat goedkoopste tarief. Zij moesten die korting ook niet aanvragen: als ze er recht op hadden, werd dit automatisch verrekend in de energiefactuur. Maar die maatregel was tijdelijk, om energiearmoede te vermijden op het moment dat veel mensen inkomensverlies leden door de coronacrisis.

Van der Straeten wil die maatregel nu verlengen en legt haar vraag binnenkort op tafel bij de begrotingsbesprekingen. Sociale correcties worden in principe betaald door alle andere verbruikers, via een bijdrage in de energiefactuur. Maar de uitbreiding kwam grotendeels uit de algemene middelen - weliswaar ook belastinggeld - en dat is ook wat Van der Straeten deze keer vraagt. Het mag dus niet verrekend worden via de energiefactuur. De uitbreiding tot nu toe kostte wel 176 miljoen euro extra en Van der Straeten is niet de enige minister die extra geld zal vragen: de vraag is dus of de coalitiepartners daarop zullen ingaan.

Volledig scherm Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). © BELGA