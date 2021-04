Goedele: "Tijd voor het 'leven na kanker'. Of is dit slechts een 'pauze' in het leven mét kanker?”

Ik heb een column overgeslagen. De vorige klonk zo negatief en depri. Tijd voor mezelf nodig. Voor mijn laatste rechte lijn richting finish: nog één operatie en de langverwachte echografie van het 'verontrustende ' lichtpuntje op de PET-scan. Voor 'n operatietje meer of minder draai ik mijn hand niet meer om. Sterker nog, ik heb gevraagd om tijdens die operatie ook de schroeven en platen uit mijn enkel te halen, die daar al twee jaar zitten na een dubbele enkelbreuk. Een ingreep die door corona telkens werd uitgesteld wegens niet noodzakelijk. Twee operaties voor de prijs van één narcose! Beetje zuinig zijn met RIZIV-geld. Dan die echo. Buiten een kwak koude gel heeft dat niks om het lijf. Toch heb ik elke seconde intens gevoeld. Een aarzeling in de vloeiende beweging met de sensor, even wat dieper drukken of een lichtjes snuivende ademhaling... Win for life of niet? Tip voor de dokter: alles wat je doet op zo'n moment is belangrijk. De uitslag is heuglijk en mijn lijf krijgt nu geen gif meer te slikken - toch niet qua kankerbehandeling.

Het zware medische traject is dus voorbij. Het is tijd om weer te leven! Ik heb hier zo naar uitgekeken, naar 'het leven na kanker'. En daar komt die domper dan: of is dit slechts een 'pauze' in het leven met kanker? Die rotcellen zijn zo onberekenbaar. De oncoloog zegt dat er niets te zien is op de scans. Toch is er onrust en angst. Je begrijpt niet waarom je nog zo intens moe bent. Toch meer aan de hand? Daar wil je anderen ook niet mee lastigvallen. Het is voorbij! Tijdens de behandeling hebben mijn kinderen, familie en vrienden zo goed voor me gezorgd. Nu moet het maar eens klaar zijn. Tijd om te genieten, te ontzorgen, gewoon te zijn. Voor ons allemaal. Ik bel en spreek met lotgenoten. Lees artikels en praat met collega-psychologen. Ik krijg goede raad van de weduwe van Johny Voners. Hervallen en spijtig genoeg overleden aan huidkanker. Na de strijd om te overleven is er een andere, minstens even zware strijd te leveren. Een strijd met heftige emoties die dagelijks om voorrang strijden, boosheid, onzekerheid, verdriet om wat je bent verloren. Je geheugen, je fitheid, je onbezonnen vrolijkheid. Zoveel gewezen kankerpatiënten lopen vast in hun leven. Omdat ze te snel weer 'gewoon' willen leven. Als de behandeling en het levensbedreigende stopt, ben je eigenlijk maar halfweg het genezingsproces. Daar hebben wij veel te weinig aandacht voor.

Ik krijg het bericht van de kliniek in Zuid-Spanje waar ik enkele maanden geleden al een eerste behandeling kreeg. Ze hebben eindelijk weer plaats voor me. Ik mag ondanks mijn smeekbede niet vliegen van de dokter. Kan niet vanwege die laatste operatie. Dan met de auto. Coronaveiliger ook. Een cochauffeur zoeken en op weg naar beterschap. Naar kracht en energie. Naar stapsgewijs écht beter worden. Immucura (in Calahonda Mijas) boost je immuunsysteem. Niet met een dieet, yoga of detoxpillen. Niks op tegen, maar dit is een wetenschappelijk bewezen medische behandeling - 75.000 publicaties, 'Dendritic Cell Therapy' voor wie nieuwsgierig is. Ik snap het niet helemaal, maar hun aanpak bestaat uit het kweken van je eigen dendritische cellen en die weer in te spuiten, zo dicht mogelijk bij de lymfe. Wat ik wel weet, is dat mijn immuunsysteem hier flink gepimpt wordt. Mijn gewrichten doen minder pijn - ondanks het regenweer. Maar vooral: die ingespoten cellen 'leren' je verdedigingscellen hoe de 'vijand' er precies uitziet. En duikt de kankerbelager weer op, dan tackelt mijn leger ze deze keer gezwind, voor hij heftige schade aanricht. Misschien ben ik naïef, maar ik geloof deze dokters. Niet als vervanging, maar wel als aanvullende behandeling. Al is het om mijn angst te overwinnen en weer te leren leven. Na de rollerskates is het tijd om zelf de regie weer in handen te krijgen. Langzaam. Zoals je een olifant opeet: stukje voor stukje . Alle beetjes helpen en ik prijs me gelukkig dat ik dit kan. De wereld is niet eerlijk en we staan elk om de beurt aan de ene of de gene kant.

