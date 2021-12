Goedele Liekens zet schouders onder actie die kappers moet aansporen om partnergeweld te herkennen

Antisemiti­sche misdrijven op één jaar tijd verdubbeld

Het aantal antisemitische misdrijven, gaande van het minimaliseren tot het ontkennen van de Holocaust, is in een jaar tijd zo goed als verdubbeld. In 2019 werden nog 14 misdrijven geregistreerd, in 2020 waren dat er al 27. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-senator Tom Ongena heeft opgevraagd bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

