Goede doelen erven steeds meer van gulle schenkers

Brussels Gewest voert quarantai­ne van 10 dagen in bij terugkeer uit Europese rode zone voor niet-gevacci­neer­den

14:59 Omwille van de nieuwe toename in de intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen worden de maatregelen voor wie uit een rode zone terugkeert aangescherpt. Wie niet gevaccineerd is of een herstelcertificaat heeft en in Brussel verblijft, moet vanaf vrijdag 17 september bij aankomst in België tien dagen in quarantaine.