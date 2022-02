Goed op weg om drempels voor ‘code geel’ te halen, minister Vandenbroucke “hoopvol”

We zijn goed op weg om de drempels van ‘code geel’ te halen. Dat blijkt uit een voorspelling van statisticus Bart Mesuere (UGent). De drempel van 300 Covid-patiënten op intensieve zorg is in zicht. “Aan dit tempo raken we tegen 1 maart aan gemiddeld 150 opnames en tegen de tweede helft van maart aan 65 opnames per dag”, aldus Mesuere. Wanneer het Overlegcomité opnieuw samenkomt, is momenteel nog niet bekend, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hoopt dat met de huidige coronacijfers het land “relatief snel kan schakelen” naar code geel.

Volledig scherm Bart Mesuere © RV/Wannes Nimmegeers

Mesuere is op basis van zijn cijfervoorspelling erg hoopvol dat de drempels van ‘code geel’ in zicht zijn. ‘Code geel’ is de laagste fase van de coronabarometer. Bij code geel is zowel de epidemiologische situatie als de druk op de ziekenhuizen onder controle. Er zijn minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag, op intensieve zorg zijn er minder dan 300 bedden ingenomen.

Zodra één van deze normen wordt overschreden, wordt overgeschakeld naar ‘code oranje’. Bij ‘code oranje’ moet er ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren. De drempel ligt op 65 tot 150 ziekenhuisopnames per dag, op intensieve zorg tussen de 300 en 500 ingenomen bedden.

Volledig scherm Evolutie nieuwe ziekenhuisopnames in België. © Bart Mesuere

“Het aantal ziekenhuisopnames omwille van Covid daalde afgelopen week met 23 procent naar gemiddeld 228 nieuwe opnames per dag. Aan dit tempo raken we tegen 1 maart aan gemiddeld 150 opnames en tegen de tweede helft van maart aan 65 opnames per dag.”

“In totaal verblijven er nu 3.135 positief geteste patiënten in het ziekenhuis, een daling van 18 procent ten opzichte van vorige week. Op intensieve zorg verblijven 338 patiënten, 15 procent minder dan vorige week. Het aantal overlijdens blijft constant op gemiddeld ongeveer 48 per dag”, gaat Mesuere verder.

Volledig scherm Dagelijks aantal nieuwe ziekenhuisopnames en zevendaags gemiddelde. © Bart Mesuere

“Afgelopen week (9 februari tot 15 februari) waren er 82.693 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 62.905 of 43 procent minder dan de week voordien. Zoals je kan zien aan de balkjes onderaan houden we die sterke daling al even vol.”

Volledig scherm Aantal bevestigde gevallen tussen 8 februari 2022 en 15 februari 2022 en het verschil t.o.v. de week voordien. © Bart Mesuere

“Het blijft er goed uitzien. De belangrijkste indicatoren blijven dalen, al blijft het wat afwachten of er een effect van de recente versoepelingen te zien zal zijn de komende weken”, luidt het.

Wanneer het Overlegcomité opnieuw samenkomt, is voorlopig een vraagteken. De woordvoerder van premier Alexander De Croo bevestigt aan onze redactie dat er voorlopig nog geen Overlegcomité gepland staat.

Afbouw crisismaatregelen

In de Kamercommissie Gezondheid gaf minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan dat hij hoopt dat met de huidige coronacijfers het land “relatief snel kan schakelen” naar code geel. Een concrete datum wil hij er niet op prikken. Na de krokusvakantie zoals geopperd in mediaberichten, “wil ik zeker niet uitsluiten”, klonk het anderzijds. “Hoe sneller we kunnen schakelen naar code geel, hoe beter. Maar we zullen het doen op basis van de evolutie en dynamiek van de cijfers, zoals we gedaan hebben met code oranje”, antwoordde hij op vragen van Kathleen Depoorter (N-VA) Barbara Creemers (Groen), Robby De Caluwé (Open Vld) en Sophie Merckx (PVDA) over de impact van de coronapandemie op het mentale welzijn van jongeren.

De kwestie kwam nadien opnieuw aan bod bij vragen van De Caluwé en Depoorter over de exitstrategie. Dat onderwerp had hij eerder op de dag nog besproken met de Europese topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Hans Kluge. Bij een code geel valt bijvoorbeeld het Covid Safe Ticket (CST) weg, net als de mondmaskerplicht. Volgens Vandenbroucke moet het debat in deze context verschuiven van de afbouw van crisismaatregelen naar het voorbereid zijn naar de toekomst toe.

Dat houdt volgens de minister bijvoorbeeld surveillance in en een goede organisatie van de gezondheidszorg, maar ook instrumenten die gemobiliseerd kunnen worden als er een nieuwe opstoot komt. Zo hamerde hij opnieuw op het belang van de binnenluchtkwaliteit. Bij een code geel blijft het gebruik van de CO2-meter als een van de resterende maatregelen over. “Ik pleit ervoor dat het ventilatiebeleid een blijver is en we het niet laten stilvallen als we naar code geel gaan of de barometer opzij zouden schuiven.” Ook moet er nagedacht worden over pakweg de verdere vaccinatiestrategie en het testbeleid. Indien nodig, moet het CST opnieuw geactiveerd kunnen worden.

