Goed nieuws voor risicopatiënten met nog maar één AstraZeneca-prik: “Bevestiging van 700.000 nieuwe dosissen moet toelaten te versnellen”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft in De Zevende Dag gezegd dat België de bevestiging heeft gekregen dat er binnenkort een kleine 700.000 nieuwe AstraZeneca-vaccins in één keer geleverd zullen worden. Dat moet honderdduizenden risicopatiënten die nog maar één prik met AstraZeneca kregen, toelaten naar voren te halen in de planning.

Op dit moment is 88 procent van alle 1,53 miljoen risicopatiënten minstens deels gevaccineerd tegen het coronavirus, slechts 43,7 procent is volledig ingeënt. Honderdduizenden zijn zelfs pas voor augustus ingepland voor hun tweede prik, aangezien ze in mei een eerste AstraZenecadosis kregen, en de termijn toen nog op twaalf weken stond.



Dat zou willen zeggen dat zij bij de allerlaatsten zouden zijn die volledig beschermd zouden zijn, aangezien jongere mensen die nu gevaccineerd worden met Pfizer of Moderna, al na vijf en vier weken hun tweede prik mogen gaan halen. En dat terwijl het net de bedoeling was risicopatiënten eerder te beschermen.

Ook de overheid zelf hamert al een tijd op volledige vaccinatie, gezien de opkomst van de besmettelijkere Deltavariant. Maar op de duizenden vragen van risicopatiënten hun termijn in te korten naar acht weken, komt al weken hetzelfde antwoord: daar zijn momenteel niet genoeg vaccins voor.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn er twee moeilijkheden bij de eventuele vervroeging. “Een eerste is een organisatiekwestie, maar dat moeten we kunnen oplossen”, zei hij vandaag in De Zevende Dag.

“Bevestiging van levering”

“De tweede is dat als je niet genoeg AstraZeneca-vaccins hebt, andere mensen weer meer moeten wachten. Maar we hebben nu de bevestiging dat er een grote levering van AstraZeneca-vaccins komt, we weten dat die vaccins gaan komen. Ik ga ervan uit dat dat de taskforce moet toelaten te versnellen. Het is nog niet definitief rond, maar alles is klaar om dat uit te werken.” Dat zal volgens Vandenbroucke op vrijwillige basis gebeuren via Qvax, zoals ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) eerder al in het vooruitzicht stelde.

Het gaat om een heel grote levering van 696.000 dosissen die normaal gezien volgende week zou komen, maar volgens de taskforce Vaccinatie in de week van 28 juni zou komen. Gisteren toonde de taskforce zich op zijn wekelijkse briefing nog voorzichtig over de levering, maar volgens Vandenbroucke is er ondertussen dus toch een bevestiging. Die zal toelaten de risicopatiënten naar voren te halen in de planning.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van vaccin wisselen?

Over het wisselen van vaccin voor de tweede prik, zegt Vandenbroucke dat dat niet veel zin heeft, aangezien daar niet genoeg vaccins voor zijn. “Twee keer een Pfizer of twee keer een AstraZeneca, is allebei zeer goed. Ook tegenover de Deltavariant ben je met twee AstraZeneca-dosissen zeer, zeer, zeer goed beschermd. Als we toelaten te wisselen naar bijvoorbeeld een tweede Pfizer-prik, ontzeg je iemand anders een Pfizer. We hebben geen berg vaccins liggen. Wat binnenkomt, gebruiken we.”