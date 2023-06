Goed nieuws: meer plastic afval gerecycleerd vorig jaar dankzij nieuwe blauwe zak

Het percentage gerecycleerd plastic afval is gestegen van 52 procent in 2021 naar 62 procent vorig jaar. 2022 was het eerste volledige jaar dat alle Belgische huishoudens de nieuwe blauwe zak gebruikten. Daarin kan je bijna alle plastic verpakkingen kwijt.

De nieuwe blauwe zak heeft het ook mogelijk gemaakt om de selectieve inzameling van pmd te verhogen van 14,9 kg per inwoner in 2018 tot 22,8 kg per inwoner in 2022.

Fost Plus, de vzw die instaat voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval, zegt bovendien dat de uitbreiding van de inhoud ook een “enorme boost” heeft gegeven aan de circulaire economie in België. In 2019 werd gestart met investeringen in de bouw van vijf sorteercentra over heel België, die nu allemaal operationeel zijn: Indaver (Willebroek), Prezero (Evergem), Valtris (Couillet), Val’Up (Ghlin) en Sitel (Engis).

Daarnaast worden vijf nieuwe recyclage-installaties gebouwd om de stroom van plastic materialen uit de blauwe zak te recycleren. Drie daarvan zijn al operationeel.

Van de 765.000 ton verpakkingen die de bij Fost Plus aangesloten verpakkingsbedrijven in 2022 op de Belgische markt brengen, zou 95 procent gerecycleerd kunnen worden, waarvan 81 procent in België, aldus de vzw.

Volgens de berekeningen van Fost Plus betekent de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in 2022 een besparing van 875.000 ton CO2, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 460.000 wagens.

Ondertussen blijkt de hoeveelheid zwerfvuil in België onvoldoende te dalen. “In Vlaanderen bestaat meer dan een derde van het volume zwerfvuil uit plastic flessen en blikjes”, stelt de Statiegeldalliantie, die pleit voor de uitbreiding van het systeem van statiegeld naar blikjes en plastic flesjes. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemt die invoering “onafwendbaar”.