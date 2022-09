GO!-topman Koen Pelleriaux onder vuur na “vertrouwensbreuk”

Staking afgewend bij Delhaize na akkoord met vakbond

Bij Delhaize is er een akkoord bereikt over de arbeidsorganisatie, zo bevestigt de socialistische bediendebond BBTK woensdag. De bond bergt zo de stakingsplannen voor komende zaterdag op. "We zijn niet meer in oorlog, we hebben een compromistekst aanvaard", zegt BBTK-secretaris Jan de Weghe. Al sluit hij spontane acties her en der niet uit.

28 september