Glenn zat drie maanden in gevangenis voor moord die hij niet had gepleegd: “Nooit een sorry gekregen, wel een aalmoes”

Glenn Van de Poel (29) zat drie maanden in de gevangenis voor de moord op de grootmoeder van zijn lief. Een moord die hij niet had gepleegd. Pas toen de échte dader zich aangaf bij de politie, ging hij vrijuit. “Van justitie kreeg ik nooit een sorry, en vorige week werd duidelijk dat ze me nu willen sussen met 60 euro per dag dat ik onterecht in de cel zat. Een aalmoes, voor een ‘foutje’ dat mijn hele leven overhoop gooide.”