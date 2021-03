Glazen kooi is goud waard: aanleg padelterrein binnen het jaar terugverdiend

Padel wordt gespeeld volgens de regels van het tennis op een terrein van tien bij twintig meter met daarrond een glazen kooi. In Spanje is het spelletje al sinds de jaren zeventig immens populair. Tom De Sutter, oud-voetballer van Anderlecht en Club Brugge, sloeg ruim zes jaar geleden voor het eerst een balletje en was vrijwel meteen verkocht. Hij bouwde als een van de eersten in Vlaanderen terreinen in Brugge al was het nog wel even wachten op de doorbraak. “De eerste twee jaar waren alles behalve rozengeur en maneschijn. Wij hebben periodes meegemaakt dat er bijna niemand op de club kwam omdat niemand het kende”, vertelt De Sutter.