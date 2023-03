Gilkinet wil strenge straffen voor promoten straatraces op sociale media

L.V.S. (23) hield van zijn dure BMW M4 en straatra­cen, tot hij twee huizen ramde: “Hij heeft dit zelf niet gewild”

Pas anderhalf jaar zijn rijbewijs en nog maar enkele maanden in het bezit van zijn BMW M4 van ruim 80.000 euro. Voor de 23-jarige L.V.S. was dat lang genoeg om met zijn bolide twee gevels te rammen in het Oost-Vlaamse Wetteren. De veel te hoge snelheid doet vermoeden dat het om een straatrace ging, waarbij één passagier levensgevaarlijk gewond raakte. L.V.S. zelf kwam ervan af met wat schrammen in de nek en schouder. Een portret van de jonge chauffeur. “Hij is hard geschrokken van wat er dinsdagavond gebeurde.”