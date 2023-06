Gilkinet wil korteafstandsvluchten binnen België verbieden

Elke dag stijgen ongeveer vijf vliegtuigen op vanuit België om elders in ons land weer te landen. Ze leggen daarbij bijzonder korte afstanden af: vaak minder dan 100 kilometer. In 2022 werd er 242 keer gevlogen over een afstand van amper 40 kilometer tussen Brussel en Antwerpen. Er werden ook 402 vluchten geregistreerd tussen de luchthavens van Brussel en Luik (85 km), en 273 tussen Brussel en Charleroi (55 km).

Vooral privéjets zijn verantwoordelijk voor de korteafstandsvluchten. Vorig jaar namen ze 71 procent van de intra-Belgische vluchten voor hun rekening. In 2019 was dat nog 55 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om vliegtuigen die eerst leeg van Antwerpen naar Brussel vliegen om daar dan een klant naar Zwitserland te brengen.

Uitzonderingen

Gilkinet legt vandaag een ontwerp van Koninklijk Besluit voor aan de Gewesten. In het voorstel gelden uitzonderingen voor noodgevallen, rampen, reddingsoperaties, politie- of militaire missies, onderzoeksmissies, bewakingsopdrachten, onderhoud, opleiding en redenen in verband met weersomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden.