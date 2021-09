Gilkinet start overleg over vluchten boven Brussel op

Kankerbe­han­de­ling in amper vijf dagen voor patiënten met prostaat- of darmkanker in UZ Brussel

7 september In het UZ Brussel kunnen patiënten met prostaat- of darmkanker voortaan in vijf dagen, in plaats van vier tot acht weken, worden behandeld door MRI-beeldgestuurde radiotherapie. Het gaat om een primeur voor België, aldus het Brusselse ziekenhuis.