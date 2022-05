Gilkinet pleit voor veel hogere boetes voor zeer ernstige snelheidsovertredingen, krijgt steun van Vias

Federaal minister Gilkinet pleit voor de invoering van veel hogere boetes voor zeer ernstige snelheidsovertredingen. Dat zegt hij in de kranten van Sudpresse en aan persagentschap Belga. Vandaag is de hoogte van de boetes lineair: 56 euro voor de eerste 10 km/u boven de snelheidslimiet en vervolgens 6 euro buiten de bebouwde kom of 11 euro in de bebouwde kom per extra km/u.