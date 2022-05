Gilkinet pleit voor afschaffing mondmaskerplicht op openbaar vervoer

Taskforce vaccinatie niet voor prikplicht in de zorg in huidige epidemiolo­gi­sche toestand

In de huidige context van de corona-epidemie is de taskforce vaccinatie geen voorstander van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Dat staat in een advies van de taskforce op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Wel zegt de taskforce dat een nieuwe opflakkering van de epidemie kan worden verwacht. En mocht de situatie in dat geval fors verslechteren, dan zal ze haar advies opnieuw tegen het licht houden. N-VA roept ondertussen op het wetsontwerp in te trekken.

12:27