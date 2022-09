Gilkinet maakt inrichting "middenrijbanen" mogelijk

ANALYSE: “Zonder draagvlak wordt besturen nog lastiger en raakt de malaise moeilijker opgelost”

Toen de Wetstraat enkele weken geleden met een schok uit haar zomerreces ontwaakte, en ter compensatie van die stilte een tapijtbombardement van voorstellen en ideetjes over ons liet vallen, leek het even alsof al die daadkracht snel tot lagere energieprijzen zou leiden. Alles uit de kast, niemand blijft achter, we slaan er ons samen wel door. Na het mislukte overlegcomité werd snel duidelijk dat in de Wetstraat weinig ‘samen’ is.

5:30