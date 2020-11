Gilbert Cardon (1937-2020), van werkloos textielarbeider tot grondlegger bioteelt

Bio wordt doorsnee. Ook het aanleggen van een voedselbos is in opmars bij liefhebbers en ecologisten, zelfs PS-voorzitter Paul Magnette is er een projectje hors politique van aan het maken. Maar Gilbert Cardon begon al dik veertig jaar geleden te planten, in '78, aan wat vandaag een roemrijk voorbeeld is. Hij deed aan permacultuur (het slim combineren van gewassen, red.) nog voor het woord bestond. En hij was nochtans geen landbouwingenieur. Gilbert had sinds zijn vijftiende in de textielfabriek gewerkt. Zijn vrouw Josine was zijn tweede helft, de moeder van zijn vijf kinderen. Toen de fabriek sloot en Gilbert zijn job en dus hun gezinsinkomen verloor - net als een paar duizend anderen in de regio door de oliecrisis - bedacht het koppel wat het moest doen om aan eten te geraken. Ook nog ietwat gezond graag. En de Cardons waren ook "geschokt" door een schandaal rond pesticiden in potjes babyvoeding in die tijd, die borelingen met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis deden belanden.