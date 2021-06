Gezondheidspsycholoog: "Belangrijk om vaccintwijfelaars over de streep te trekken”

Vlaams Belang ziet ledenaan­tal stevig stijgen

18 juni De partij Vlaams Belang doet het niet alleen in de peilingen zeer goed, maar ook hun ledenaantal haalt een record. In 2020 telde de partij 18.763 leden, dit jaar al 22.194. Het gaat om een groei van bijna 20 procent. “Dat zo veel mensen aansluiten bij ons project, is de beste motivatie om nog meer ons best te doen”, reageert partijvoorzitter Tom Van Grieken.