Gezondheidseconoom Lieven Annemans over de kritiek, de corona-aanpak en z'n nieuwe boek: “Er zijn leugens over mij verteld”

In september en oktober was u kop van Jut, omdat u de coronamaatregelen in vraag stelde. Uiteindelijk stapte u zelfs uit het adviesorgaan Celeval. Hoe kijkt u terug op alle heisa?

"In het begin van de coronacrisis was ik helemaal mee met het verhaal van een lockdown, want wat kon je anders doen met zo'n gevaarlijk en onvoorspelbaar virus? Toch heb ik op 20 maart, op de Internationale Dag van het Geluk, al gewaarschuwd voor de zware impact op onze mentale gezondheid. De weken nadien kwamen de eerste cijfers binnen: meer angst, meer depressies, meer familiaal geweld, meer armoede, meer uitgestelde behandelingen... Een hele reeks cijfers bevestigde dat een lockdown meer nadelen dan voordelen heeft. In augustus ben ik me beginnen te roeren: het aantal besmettingen stond op een laag pitje, maar toch kregen we dagelijkse angstboodschappen te horen en werden er buitenproportionele maatregelen genomen, zoals mondmaskers in het openbaar. Ik wilde verbeteringen - dat is een beter woord dan versoepelingen - van de coronamaatregelen. Beter redelijke regels die gevolgd worden, dan overdreven regels waar velen 'foert' tegen zeggen."