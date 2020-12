Gezond meisje (11) belandt als gevolg van coronavirus op intensieve zorg: “Ze zou zo graag knuffel van haar papa krijgen”

IN DE BUURT “Samenscho­ling? Nee, ik heb meer dan één lief”: de creatieve excuses die agenten te horen krijgen om aan een coronaboe­te te ontsnappen

10:01 Vlamingen zijn koppig, zoveel is duidelijk. Mondmasker niet aan, lockdownfeestjes, het niet naleven van het samenscholingsverbod of de avondklok negeren. De politie heeft de voorbije maanden duizenden coronapv’s moeten opmaken waarbij ze allerhande excuses moesten aanhoren. ‘We wisten het niet’, is een veel gehoord excuus om aan een coronaboete te ontsnappen, maar soms komen mensen ook creatief uit de hoek. We plukten er de meest opmerkelijke uit.