Gezochte fietser die kniestoot gaf aan kind (5) geïdentificeerd, ouders krijgen telefoontje met zijn visie op de feiten

Zwaarbe­wolkt met nog enkele plaatselij­ke winterse buien

6:32 Het is maandagochtend gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen is het in de voormiddag uitkijken voor gladde wegen door rijm- en ijsplekken. In de Ardennen kan het lokaal nog wat licht sneeuwen. In de loop van de dag trekken nog enkele (winterse) buien door het land en in de Ardennen vallen die als sneeuw.