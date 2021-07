Gezocht: verklikte u iemand bij de fiscus?

Leuven Vrijspraak voor Reuzegom­schacht in verkrach­tings­zaak: “Verklaring slachtof­fer niet geloofwaar­di­ger dan die van hem”

27 juli De 22-jarige Reuzegomschacht uit Hove die beticht werd van zedenfeiten is vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Leuven. De twintiger riskeerde een celstraf met uitstel, maar zo ver kwam het niet. De KUL-rechtenstudent was een van de aspirant-leden van de elitaire studentenclub Reuzegom, die Sanda Dia (20) naast zich zag sterven tijdens een uit de hand gelopen ontgroeningsritueel in Vorselaar in 2018.