GEZOCHT. Tips na FAROEK-reportage: dieven die 16-jarig meisje vastbonden in Antwerpen zijn internationaal gezocht

De twee mannen die een 16-jarig meisje vastbonden tijdens een home-invasion in Antwerpen, waren niet aan hun proefstuk toe. De dag nadien sloegen de twee al opnieuw toe, in Nederland deze keer. Eén van hen is ondertussen geïdentificeerd nadat de Nederlandse politie DNA van hem vond.

Een oplettende kijker van de FAROEK-opsporingsreportages stuurde een mailtje naar onze redactie: de twee mannen die we in januari toonden in onze reportage, verschenen twee weken daarvoor al op televisie in Nederland tijdens het programma ‘Opsporing verzocht’. Het gaat om een magere man met zwart haar en een bril, en een zwaar gebouwde man met zwart haar. Een gelijkaardige tip kwam ook binnen bij de Antwerpse politie, en die kon het nieuws al snel bevestigen: de twee mannen worden internationaal gezocht.

Oudere man verwond

Op 31 augustus 2022 breken de twee mannen overdag in in een mooie woning in Overveen, bij Amsterdam. Op dat moment is een oudere man thuis. Ze bedreigen hem met een schroevendraaier, en de oudere man komt daarbij ten val en loopt een hoofdwonde op. Terwijl hij even buiten westen is, kunnen de twee inbrekers gaan lopen.

Maar tijdens de inbraak verliest de magere man zijn bril, en die leidt de Nederlandse speurders via DNA-onderzoek naar zijn identiteit. Die blijkt niet van de minste: het gaat om Sergio Hanz Bustamante Torres uit Chili. De man wordt gezocht voor tientallen inbraken in vijf Europese landen. In Zwitserland bijvoorbeeld wordt hij gelinkt aan maar liefst 16 verschillende inbraken. Zijn bril blijkt achteraf gewoon van vensterglas - wellicht was het enkel een vermomming.

16-jarig meisje vastgebonden

Aan het lange palmares van Torres komt nu dus nog een zesde land: België. Op 30 augustus breken hij en zijn onbekende kompaan op klaarlichte dag in in een onopvallend rijhuis in Borgerhout. Ze zijn al een tijdje op hun gemak het huis aan het doorzoeken, voor ze merken dat de dochter, een meisje van 16, al die tijd boven op haar kamer zit. Het meisje wordt zonder veel omhaal vastgebonden met het snoer van een haardroger en moet op de grond gaan liggen in de dressing. Hier blijkt al dat Torres en zijn kompaan niet snel onder de indruk zijn: ze doorzoeken rustig de rest van het huis voor ze even later vertrekken en de tram nemen. Voor het meisje zelf is het een schokkende ervaring. Haar mama Mireille vertelt ‘hoe er plots een vreemde man in de slaampkamer van haar dochter stond’. De hele reportage over de home invasion in Antwerpen kan u hier lezen en bekijken.

De speurders kennen nu de identiteit van de magere man, maar zijn verblijfplaats is nog steeds onbekend. Als u deze man of zijn kompaan hebt gezien, meer weet over de identiteit van de zwaardere man, of tips hebt over hun verblijfplaats, dan willen de speurders dat graag weten. Met al uw info kan u terecht bij de Belgische politie op het gratis nummer 0800/ 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

KIJK. Het gaat om een magere man met zwart haar en een bril, en een zwaar gebouwde man met zwart haar

Volledig scherm De twee verdachten van de home-invasions in Antwerpen en Amsterdam. De linkse man is geïdentificeerd. Zijn naam is Sergio Bustamante Torres.Naar deze twee mannen is de politie op zoek. © Politie Nederland