GEZOCHT. Politie zoekt vier verdachten na home-invasion bij hoogbejaard koppel: “Dit had heel slecht kunnen aflopen”

In de nacht van 25 op 26 oktober wordt Zottegem opgeschrikt door een erg brutale home-invasion: Laurent (94) en zijn vrouw Martina (92) worden thuis overvallen en gekneveld terwijl ze liggen te slapen. Hoewel de kranten er de volgende dag vol van staan, is er niet meteen een spoor naar de daders. Dat is er nu wél: de politie verspreidt bewakingsbeelden in de hoop dat u kan helpen.

Ducttape

“Dit had heel slecht kunnen aflopen”, zegt Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen aan het opsporingsprogramma ‘FAROEK’. Hij vertelt voor het eerst wat er precies gebeurd is tijdens de home-invasion van afgelopen herfst. Midden in de nacht zijn verschillende mensen het huis van Laurent en Martina binnengedrongen en hebben de eigenaars overmeesterd. Daarbij zijn ze erg driest te werk gegaan. Willocx: “Ze hebben de vrouw proberen te versmachten met een kussen. Daarna hebben ze haar handen en voeten vastgebonden met ducttape.” Bij haar man Laurent zijn de overvallers zelfs nog verder gegaan: bij hem hebben ze zijn hoofd volledig omwonden met ducttape. “Ook zijn neus en mond waren bedekt, waardoor hij moeilijker kon ademhalen. Voor hetzelfde geld was hij gestikt”, zegt Willocx ernstig.

Terwijl Martina en Laurent vastgebonden en in shock in bed liggen, doorzoeken de overvallers de woning. Ze gaan ervandoor met een magere buit. Ze nemen wat geld en enkele juwelen mee, waaronder een gouden uurwerk van het merk Rodania. De overvallers laten ook nog een zaklamp achter. Doordat Laurent en Martina’s gsm’s afgenomen zijn, kan het koppel niemand contacteren. Pas ’s ochtends kunnen ze hulp vragen aan de thuisverpleging die langskomt.

Volledig scherm Links ziet u het gestolen uurwerk van het merk Rodania, en rechts een zaklamp die de overvallers van de home-invasion hebben achtergelaten op een kast. © Politie / Politie

Baseballpet

Omdat alles zo snel gebeurde, kunnen Laurent en Martina achteraf niet veel vertellen over de overvallers. “Het waren er minimum twee, maar we vermoeden dat ze met vier waren”, zegt Willocx. Laurent heeft wel duidelijk kunnen zien dat één van de verdachten een lichte huidskleur had en een pet droeg met een klep, zoals een baseballpet.

Tijdens het buurtonderzoek kon de politie camerabeelden van die nacht bemachtigen. Ze zijn erg wazig, maar toch is er te zien hoe vier mensen om 19.45 uur de oprit van de woning van Laurent en Martina op wandelen. Pas 50 minuten later vertrekken ze weer. Rond 3 uur ’s nachts is er weer beweging aan de oprit. “We denken dat dit de overvallers zijn die eerst op voorverkenning komen en daarna toeslaan”, zegt Willocx. De politie doet daarom een oproep aan mensen die die nacht ook iets verdachts hebben gezien aan de woning, om dat te melden.

Donkere wagen

De politie sprak ook met een getuige die een donkere wagen heeft zien stoppen aan een bistro zo’n honderd meter verderop. Willocx: “De vier inzittenden zijn uitgestapt en te voet richting de woning gewandeld. Dat was tussen 19.30 uur en 20 uur.” Het kan gaan om de overvallers, maar het kunnen ook toevallig vier andere mensen geweest zijn. Als dat het geval is, vraagt de politie aan hen om zich te melden, zodat ze deze onderzoekspiste kan afsluiten.

Link met poging inbraak?

En dan is er nog een opvallende piste waar de politie graag meer over wil weten. Diezelfde avond van 25 oktober, nog voor de home-invasion plaatsvond, hebben vier mannen geprobeerd om in te breken in een huis aan Ten Ede, zes kilometer verderop. Op camerabeelden is te zien hoe één man rond 18.30 uur op de uitkijk blijft staan, terwijl de andere drie de voordeur proberen te forceren. “Het is opvallend dat één van hen een pet draagt, net zoals bij de home-invasion. Het is niet zeker dat het gaat om de daders van de home-invasion, maar het is een mogelijkheid”, zegt Willocx. Om deze piste verder te onderzoeken, is de politie op zoek naar mensen die iets gezien hebben van de poging tot inbraak of de verdachten herkennen op de camerabeelden.

Als u iets verdachts gezien heeft aan de Buke in Zottegem tijdens de nacht van 25 op 26 oktober vorig jaar, of als u meer informatie heeft over de inbraakpoging aan Ten Ede, dan zou de politie dat graag weten. Met al uw tips en informatie kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Deze opsporingsreportage kwam tot stand na een samenwerking tussen de Federale Politie, het Openbaar Ministerie en DPG Media.

