GEZOCHT. Ouders die met de kinderen ‘oefenfietsritjes’ naar school maken

Sint-Katelijne-Waver Brandweer treft levenloos lichaam van 33-jarige man aan na woning­brand

25 augustus In de Valkstraat in Sint-Katelijne-Waver heeft de brandweer in de nacht van dinsdag op woensdag brand een levenloos lichaam aangetroffen na een woningbrand. Het gaat om een 33-jarige man. Na de bevindingen van een branddeskundige spreekt het parket over een accidentele brand.