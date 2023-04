GEZOCHT. Opgelet voor de ‘Zidane-truc’: Bewakingsbeeld toont hoe dief aan de haal gaat met Rolex

Een jongeman heeft een Rolex-horloge van meer dan 10.000 euro gestolen van een hoogbejaarde vrouw (91) in Gent. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dief de ene na de andere truc bovenhaalt om toe te slaan.

Op maandag 12 september 2022 maakt een hoogbejaarde dame (91) rond 14.00 uur een wandeling met haar rollator in het centrum van Gent. Wanneer ze aan de Belforttoren de tramsporen wil oversteken, duikt plots een jongeman op die haar uitvoerig probeert te helpen. Een list zo blijkt. De man is een gauwdief, en hij heeft zijn oog laten vallen op het dure Rolex-horloge dat de vrouw om haar pols draagt.

“Hij doet zich zeer sympathiek voor om zo het vertrouwen te winnen van het slachtoffer”, zegt inspecteur Lorein van de politie van Gent. En inderdaad, even later slaat de dief toe: hij neemt de dame haar pols vast, draait zich met zijn rug naar haar toe en zet met zijn been de dame klem. “Wij noemen dat de ‘Zidane-truc’, afkomstig van de bekende voetballer Zinedine Zidane, waarbij hij een draaiende beweging maakt met de bal”, zegt Lorein. In enkele seconden tijd kan de dief het horloge losmaken en vluchten. Hij rent de Mageleinstraat terug uit, over het Sint-Baafsplein en slaat dan de Lange Kruisstraat in.

Grote pleister

De verdachte is een magere en grote jongeman. Hij draagt een blauwe jeansbroek met scheuren, een witte T-shirt, een zwarte pet en witte sneakers, vermoedelijk Nike Air Force. Op zijn rechteronderarm heeft hij een grote, opvallende pleister. “Ofwel had de verdachte een verwonding, ofwel was dat een tatoeage die bedekt werd”, zegt Lorein.

Duur horloge

De dief gaat aan de haal met een exclusief Rolex-horloge, gemaakt uit 18 karaat goud en bezet met diamanten. Het heeft een waarde van meer dan 10.000 euro. Als dit horloge ergens te koop aangeboden werd, dan zou de politie dat graag weten.

Alles bij elkaar lijkt de dief goed te weten wat hij deed. Lorein: “Door de waarde van het horloge en de ‘Zidane-truc’ die de verdachte toepast, kunnen we ervan uitgaan dat het geen gewone zakkenroller is, maar een professionele dief.” Vaak zijn dit soort dieven trouwens lid van een bende die van de ene naar de andere grootstad trekt om toe te slaan. De speurders vragen daarom om ook in andere steden uit te kijken naar deze man.

Herkent u de jongeman met de zwarte pet op de camerabeelden of heeft u meer informatie over de diefstal, dan zou de politie dat graag weten. Met al uw tips en informatie kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Volledig scherm Bewakingsbeeld van de gauwdief terwijl hij de oude dame besteelt in Gent, en Faroek Ozg�nes. © Politie