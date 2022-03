Gezocht: identiteit van mannelijk skelet uit 2018

Het parket van Luik heeft een oproep gelanceerd naar getuigen die moeten helpen om de identiteit te achterhalen van een dode man. In oktober 2018 werd een mannelijk skelet aangetroffen in een privébos in Saint-Georges-sur-Meuse, in de buurt van een afrit van de E42. De identiteit van die persoon is nog altijd niet gekend, maar de speurders zijn er wel in geslaagd om een beschrijving te geven.