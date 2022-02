Gezocht: eigenaars van 2.800 kunstwerken die door nazi’s geroofd werden in België

Nabestaanden

Aangifte

In die context zag de dienst voor Economische Recuperatie (DER) in 1944 het levenslicht. De DER was verantwoordelijk voor de opsporing, restitutie en vereffening van roerende goederen in België of in het buitenland die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Belgisch openbaar of privébezit waren verdwenen. Wie tijdens WO II kunstvoorwerpen had verloren of over info beschikte, moest aangifte doen bij de DER.