GEZOCHT. “Dit is niet meer de papa van vroeger”: Perjan (37) getuigt nadat haar vader bijna wordt doodgeslagen door onbekenden

De vader van Perjan (37) werd vanuit het niets in elkaar geslagen tijdens een avondwandeling in Antwerpen. Hij belandde maar liefst drie maanden op intensieve zorgen, en is sindsdien zwaar hulpbehoevend. De politie verspreidt nu bewakingsbeelden van de aanval. De speurders zijn op zoek naar de daders, naar getuigen en ook naar een motief. Want waaróm Perjans vader halfdood werd geslagen, is onduidelijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Vroeger is voorbij

We krijgen een hartelijk ontvangst wanneer we aanbellen bij Perjan thuis in Geel. Hier woont ze samen met haar man en vijf kinderen. En sinds enkele maanden ook met haar vader, Mefail (69). “Dit interview is heel belangrijk voor mij”, zucht Perjan. “Ik wil weten wat er gebeurd is. Waarom mijn papa in elkaar is geslagen.”

Mefail zit rustig aan tafel op ons te wachten. Hij lacht gemoedelijk maar zegt niet veel, en dat zal voor de rest van de ochtend zo blijven. Voor de aanval was hij een kwieke zestiger en woonde hij alleen in een appartementje in Antwerpen. Nu moet hij dag en nacht verzorgd worden door Perjan en haar gezin. Ze vertelt dat hij er erg mee inzit. “Waar is mijn tijd van vroeger?” vraagt hij dan aan Perjan. “Vroeger was ik anders.” Ze antwoordt hem dat het door de aanval komt. “Vroeger is gedaan. Dat is niet meer. Mijn papa is niet meer de papa van vroeger”.

Alles is veranderd op 4 augustus. Die avond maakt Mefail samen met een kennis een ommetje in de buurt, in Antwerpen Noord. Ze wandelen langs het bekende Park Spoor Noord, over het Stuivenbergplein. Maar rond 22u duiken plots twee onbekende mannen op die Mefail vanuit het niets in elkaar beginnen slaan. Mefail kent de mannen niet, en ze hebben ook niets gezegd tegen hem. “Dat vreet me soms op”, zucht Perjan. “Wat is er gebeurd? Hoe kan dat nu? Wie heeft dat gedaan?”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Motief

Ook de politie heeft nog geen zicht op een motief. Dat vertelt Tim Apers van de politie van Antwerpen ons wanneer we met hem afspreken op de plaats van de feiten. “We weten niet of het om zinloos geweld gaat, of dat het slachtoffer specifiek geviseerd werd.” Moesten er mensen zijn die Mefail kennen en afweten van een motief, mensen die mogelijk ruzie hadden of een wrok hadden tegenover hem, dan zouden de speurders dat heel graag weten.

‘Poging doodslag’

Tijdens het onderzoek blijkt dat de hele aanval gefilmd is door bewakingscamera’s. Al is het vanuit de verte, toch kan je duidelijk zien hoe twee zwarte schimmen Mefail aanvallen en blijven slaan. Apers: “De tweede dader geeft zelfs een trap in het aangezicht. En de eerste dader blijft slaan alsof hij hem bijna dood wil hebben.”

De kennis van Mefail maakt zich uit de voeten zodra de aanval begint. Zijn rol bij de feiten wordt onderzocht. Na de aanval stappen de twee daders rustig weg, en verdwijnen spoorloos.

Getuigen

De plek waar Mefail is aangevallen, ligt in een drukke wijk. Die 4de augustus, een warme zomeravond, is er dan ook nog heel wat volk op straat. Zodra de aanval begint komen er al verschillende mensen toegelopen om te helpen. Zo zijn er twee mannen op een bankje die meteen opstaan, en een jongeman in een grijze jogging die komt aangerend. Er verschijnt ook een groepje gesluierde vrouwen net vanuit de richting waar de daders naartoe zijn gevlucht. En dan zijn ook twee wagens die tijdens de aanval voorbijrijden.

Allemaal mensen die de politie erg graag zou spreken, omdat zij mogelijk de verdachten gezien hebben. Als u zich dus herkent in deze omschrijving, of als u getuige was van de aanval op Mefail of meteen nadien ter plaatse was, dan wil de politie u graag spreken. Uw getuigenis kan erg belangrijk zijn voor het onderzoek.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ik laat je niet los

Na de aanval wordt Mefail met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij maar liefst drie maanden op intensieve zorgen. Uiteindelijk mag hij het ziekenhuis verlaten, maar hij moet nu dag en nacht verzorgd worden. Sindsdien woont hij dus bij Perjan. Ze vertelt hoe de artsen haar waarschuwden dat het te zwaar zou zijn. Maar ze wil haar vader niet naar een rusthuis brengen en blijft met hart en ziel voor hem zorgen. Af en toe huilt hij, vertelt ze. “Dan zegt hij: Sorry Perjan, dat ik je zoveel werk geef. Maar dan zeg ik, je moet niet wenen. Ik ben hier voor jou. Zolang je leeft zal ik voor je zorgen. Ik laat je niet los.”

Deze opsporingsreportage kwam tot stand na een samenwerking tussen de Federale Politie, het Openbaar Ministerie en DPG Media.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook

Volledig scherm Bewakingsbeeld van de verdachten van de aanval, en Faroek Özgünes. © Politie / Pieterjan Vanstockstraeten