GEZOCHT. Coronapatiënten die met Britse variant in het ziekenhuis liggen

Bisschop Bonny snoeihard voor standpunt Vaticaan over homoseksua­li­teit: “Intellec­tu­e­le kwaliteit van tekst is bijzonder laag”

11:05 “Ik denk dat er momenten zijn waarop je de plicht hebt om boos te worden en te spreken”, stelt de Antwerpse bisschop Johan Bonny vandaag in VTM Nieuws. Hij is misnoegd over een nieuwe tekst van het Vaticaan waarin staat dat homoseksualiteit in de ogen van de Katholieke Kerk nog steeds een zonde is en dat priesters geen homohuwelijken mogen zegenen.