Gezocht: 600.000 extra werkenden om werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken

De Belgische werkgelegenheidsgraad is in 2021 gestegen naar 70,6 procent. Nooit waren er meer mensen aan het werk in ons land. Maar om het doel van een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken in 2030, moeten er meer dan 600.000 mensen extra aan de slag.

Uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel blijkt een duidelijk herstel van de werkgelegenheid in 2021. Zelfs in die mate dat de dip uit 2020 als gevolg van de coronacrisis, is uitgeveegd. Het aantal werkenden steeg met 51.000 naar ruim 4,85 miljoen.

Daarmee komt de werkgelegenheidsgraad uit op 70,6 procent. Met andere woorden: in 2021 had 70,6 procent van de 20- tot 64-jarigen een job. Dat is een fractie hoger dan de 70,5 procent uit 2019, dus voor de coronacrisis. Koploper is Vlaanderen (75,3 procent werkgelegenheid), gevolgd door Wallonië (65,2 procent) en Brussel (62,2 procent).

Het is de bedoeling dat België in 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80 procent bereikt. Om dit doel te bereiken, moeten er meer dan 600.000 mensen extra aan de slag gaan, berekende Statbel.

Uit de cijfers blijkt dat de voorbije jaren vooral meer vrouwen en 55-plussers aan het werk gingen. Vorig jaar was 66,8 procent van de vrouwen aan het werk (tegen 74,5 procent van de mannen). In het jaar 2000 bedroeg de werkgelegenheidsgraad bij de vrouwen amper 56 procent. Bij de 55-plussers is de toename nog sterker: in 2000 was 26,3 procent van de 55- tot en met 64-jarigen aan het werk, in 2021 gaat het om 54,5 procent.