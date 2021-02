Gezocht: 2.000 vrijwilligers voor klinische studie rond nieuw coronavaccin CureVac

Vlaamse leidt astronau­tes op (en was in 2008 zelf kandidaat): "Sportieve vrouw met lang cv? Dan maak je goede kans"

11:10 Wat als de ‘sky not your limit’ is? Dan word je astronaut. Voor het eerst in 12 jaar zoekt Europees ruimtevaartorganisatie ESA nieuw bloed, en heel graag vrouwen. Astrofysicus Nancy Vermeulen (45) was in 2008 kandidaat, maar strandde op een zucht van haar droomjob. In haar academie traint ze toekomstige privé-astronauten. “Je hoeft geen 100 kilo te kunnen heffen.”