Gezinsbond wil dat kindergeld weer geïndexeerd wordt

De besparingen op het Groeipakket kosten gezinnen 208 euro per jaar per kind, zo heeft de Gezinsbond becijferd. Met het bedrag dat ouders nu krijgen, kunnen ze nog niet de helft van de maandelijkse kosten voor hun kind dekken. De Gezinsbond pleit er daarom voor om het kindergeld weer te indexeren. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Bij de overdracht van het kindergeld van de federale overheid naar de gemeenschappen in 2019 besloot de Vlaamse regering om de kinderbijslag niet meer te linken aan de index, maar te werken met een vaste verhoging van 2 procent per jaar. "Op dat moment was de inflatie lager dan 2 procent en zo wilde Vlaanderen iets extra's doen", zegt Yves Coemans, beleidsmedewerker bij de studiedienst van de Gezinsbond. Maar in september vorig jaar besliste minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om die 2 procent terug te schroeven naar 1 procent.

"Onder andere deze beslissing zet de begroting van gezinnen danig onder druk", aldus Coemans. "De inflatie steeg in februari naar 8,04 procent. Daardoor dekt het basisbedrag van het Groeipakket - 170 euro - nu nog maar 45 procent van de maandelijkse minimumkost per kind, drie jaar geleden was dat nog bijna 50 procent. Voor gezinnen betekent dat een minimale extra kost van 208 euro per jaar per kind.”

De Gezinsbond wil dat de Vlaamse regering ingrijpt. "We willen dat ze alle niet-indexeringen van de voorbije jaren in het Groeipakket ongedaan maakt en dat er snel werk gemaakt wordt van leeftijdstoeslagen."

In Brussel en Wallonië is de kinderbijslag intussen wel nog gelinkt aan de index, ook na de overdracht van deze bevoegdheid.

Lees ook: Overheid waarschuwt voor frauduleuze mail over tegemoetkoming groeipakket