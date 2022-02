Gezinsbond vraagt preventieve maatregelen in kinderopvang: “De lat moet omhoog”

Uitbaat­ster crèche was zelf niét thuis toen kindje gewond raakte: “Ze is er onderstebo­ven van”

De 36-jarige uitbaatster van de crèche in Mariakerke zit naar eigen zeggen zelf met duizend-en-een vragen over wat er is gebeurd met het meisje van zes maanden. Davina V.D. was vorige woensdag namelijk niét aanwezig toen er vanuit haar kinderdagverblijf naar de hulpdiensten werd gebeld. “Ze is helemaal ondersteboven van de dood van dat meisje en wenst zelf absolute duidelijkheid over wat er is gebeurd”, zegt haar advocaat Han Vervenne.

19 februari