Gezinsbond bezorgd over kostenplaatje van teststrategie in het onderwijs

De Gezinsbond heeft vandaag in een open brief aan de alarmbel getrokken over de situatie in het onderwijs. Door de huidige quarantaineregels na besmetting in de scholen moeten heel wat ouders puzzelen om opvang voor hun kinderen te voorzien. Bovendien blijkt het vaak geen sinecure om zelf aan het werk te kunnen blijven. Daarnaast baart het kostenplaatje van de teststrategie de Gezinsbond zorgen.

"Mijn dochter is al zes weken niet meer naar school kunnen gaan. Niet alleen maak ik me zorgen over haar leerachterstand, maar de quarantaine combineren met thuiswerk blijft bovendien enorm vermoeiend. We hebben het zo langzamerhand wel gehad", getuigde een ouder.

Gelukkig kwam er overleg tussen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners over de onhoudbare situatie, zo zegt de Gezinsbond. Maar over het kostenplaatje van de (zelf)teststrategie is nog niets gezegd.

Duidelijke teststrategie

Voor vele gezinnen brengt de wekelijkse zelftest toch een aanzienlijke extra kost met zich mee. "Zeggen dat dit een kwestie is van 'nog even op de tanden bijten' is ronduit hallucinant", hekelt de organisatie. Deze kost mag daarom niet zomaar op de schouders van de ouders belanden, zo zegt de Gezinsbond.

Bovendien twijfelt de organisatie ook over de doeltreffendheid van het testbeleid. "Steeds meer kritische stemmen gaan op over de wezenlijke verschillen in het opsporen van de omikronvariant door een zelftest en een PCR-test.”

Daarom vraagt de Gezinsbond de bevoegde ministers om alsnog over de brug te komen met een financiële tegemoetkoming gekoppeld aan een duidelijke teststrategie. "Zo niet zijn deze nieuwe quarantaineregels een maat voor niets", klinkt het.

