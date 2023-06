Gezinnen geven kinderopvang gemiddeld een score van acht op tien

Verdedi­ging Sofien Ayari pleit vrijspraak voor terroristi­sche moord in proces over aanslagen 22 maart 2016

De verdediging van beschuldigde Sofien Ayari pleit de vrijspraak voor moord en poging tot moord in een terroristische context. Dat zei zijn advocate Laura Severin vandaag op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016. Begin deze maand vroeg het openbaar ministerie om Sofien Ayari en Salah Abdeslam te veroordelen als mededader van terroristische moord. De twee zaten toen in de cel na de schietpartij in de Driesstraat een week eerder, maar boden volgens de procureurs toch essentiële hulp bij de uitvoering van de aanslagen.