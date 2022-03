Gezinnen die Oekraïense vluchtelingen willen opvangen zullen gescreend worden

Onderwijs Franstalig onderwijs hervormt schoolva­kan­ties vanaf volgend schooljaar

In de onderwijscommissie van het parlement van de Franse Gemeenschap is dinsdag de hervorming van het schooljaar goedgekeurd. Ondanks verzet van de oppositie, die een jaar uitstel vroeg, gaat de hervorming wel degelijk in vanaf het schooljaar 2022-2023.

15 maart