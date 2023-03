Gezin van 7 verblijft al 14 jaar in asielopvang, staatssecretaris Nicole de Moor wil achterpoortjes dicht

De asielopvang kreunt nog steeds. Fedasil vangt momenteel maar liefst 34.000 asielzoekers op. Gemiddeld verblijven ze daar 15 maanden. Maar er zijn ook asielzoekers die een pak langer in een centrum wonen, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) opvroeg bij staatssecretaris voor migratie Nicole de Moor (CD&V). Meer dan 3.500 personen verblijven al meer dan 3 jaar in een asielcentrum. Tot voor kort konden asielzoekers die al afgewezen waren toch nog in de opvang verblijven, zolang ze andere verblijfsprocedures zoals regularisaties of gezinshereniging bleven opstarten. De asieldeal die de federale regering begin maart beklonk, moet daar een einde aan maken: alleen mensen die een asielaanvraag hebben lopen, kunnen in de opvang verblijven.

Eén gezin bestaande uit zeven familieleden spant echter de kroon: zij wonen al 14 jaar lang in de opvang. De familie heeft al verschillende procedures geprobeerd om hun verblijf in België te verlengen. Vanaf het moment dat de ouders een negatieve asielbeslissing kregen, startten ze telkens een nieuwe aanvraag op naam van één van hun kinderen. Dat is wettelijk moeilijk te veranderen, omdat dat recht Europees geregeld is. Ook diende het gezin een aanvraag voor medische en humanitaire regularisatie in, om hun verblijf te rekken.

N-VA wil dat de federale regering paal en perk stelt aan personen die hun verblijf in een asielcentrum via verschillende achterpoortjes proberen te rekken. Staatssecretaris de Moor kaatst echter terug dat dat al gebeurt met maatregelen die begin deze maand beslist zijn bij de asieldeal. Zo moet iemand die een negatieve asielbeslissing krijgt, voortaan de opvang binnen een periode van 30 dagen verlaten. Dat is gemiddeld drie maanden sneller dan vandaag. De maatregel zorgt ervoor dat alleen wie zich in een asielprocedure bevindt een beroep zal kunnen doen op opvang. Zo komen er op korte termijn zo’n 1.000 bedden vrij en zullen mensen die hun verblijf via nieuwe aanvragen proberen te rekken, niet meer in de opvang kunnen verblijven.