Gezin uit Tielt offert verlof op om te helpen in overstroomde gebieden: “Gaan fietsen terwijl mensen alles kwijt zijn? Kregen we niet over ons hart”

Zijn naam gaat over de tongen, in de Waalse dorpjes als Trooz. "Er was hier een Vlaming die zijn vakantie heeft opgeofferd om te helpen, drie weken." Enig zoekwerk brengt ons bij Tom Creytens. De Tieltenaar is een beetje gegeneerd door de aandacht, wil ze zeker niet opzoeken, maar het verhaal klopt wel: "In januari heb ik in Jupille een chalet gekocht, ik ben zot van deze streek en ging 30 jaar lang naar vakantiepark La Boverie", vertelt hij. "In Tielt ben ik begeleider van twee internaten, dat is mijn passie, maar ook een zeer drukke job. Hier kom ik graag het hoofd leegmaken." Aan de chalet was weliswaar nog werk: "Eigenlijk heb ik vier muren gekocht, daartussen moest alles vernieuwd, van sanitair tot elektriciteit."