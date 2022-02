Gezin uit Kiev met anderhalve maand oude baby krijgt onderdak in Brugge: “Baby verschoond in de auto en gewassen in wegrestaurants”

Hoe België geheel toevallig het hart van het militaire Westen werd: door ego van De Gaulle belandde NAVO plots in Brussel

Wees maar zeker dat Poetin België intussen blindelings op zijn strategische wereldkaart kan aanwijzen. Met zowel de hoofdzetel van de NAVO in Evere als haar commandocentrum in Casteau (bij Bergen) gebeuren de belangrijkste militaire beslissingen tegen Rusland de komende weken op Belgisch grondgebied. En dat is geheel toevallig het gevolg van een ego-oprisping van de toenmalige Franse president Charles de Gaulle in de jaren 60. Want tot dan was de NAVO in Frankrijk gevestigd.

17:24