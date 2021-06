Gewraakte voorzitter raadkamer in dossier-Reuzegom weigert zich vrijwillig terug te trekken

Hoe het "meest iconische bierglas in België" een comeback maakt

Het bierglas met het gouden randje maakt een stevige comeback. Cristal Alken pakt ermee uit in zijn jongste reclames, de nieuwe Estaminet van Brouwerij Palm wordt erin gelanceerd en ook kleinere brouwers zweren tegenwoordig bij het 'gouden boerke'. "Als ik zelf een pint bestel op café, drink ik ze ook liefst in een gouden boerke." Enkele brouwers leggen uit waarom dat randje zo speciaal is en geven ook prijs of het echt goud is.