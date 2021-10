Gewone verkoudheid of corona? Hoe herken je de symptomen en hoe kan je weten wat je hebt?

“De laatste weken zijn er meer verkoudheden, maar dat is heel normaal voor deze tijd van het jaar wanneer het schooljaar herbegint en het weer slechter wordt”, zo vertelt de viroloog. “Dan kunnen verkoudsvirussen, en ademhalingsvirussen in het algemeen, zich veel gemakkelijker verspreiden. Dat geldt trouwens ook voor het coronavirus.”

Je zou misschien de indruk krijgen dat er meer verkoudheden zijn dan normaal, maar die indruk klopt niet. “Uit gegevens van Sciensano blijkt dat het zeker niet om abnormaal veel verkoudheden gaat. Maar het verschil met vroeger is dat we ons er veel bewuster van zijn, waardoor mensen denken dat er veel meer verkoudheden zijn dan anders.” Feit is wel dat het aantal verkoudheden de komende weken nog gaat stijgen omdat we nog niet aan de piek zitten, waarschuwt Van Gucht.

Voorzichtigheidsprincipe

Stel dat je met verkoudheidsklachten zit opgescheept, wanneer moet je dan gealarmeerd zijn? “De instelling moet zijn dat je het onderscheid op basis van symptomen niet kan maken. Covid-19 kan zich presenteren als een banale verkoudheid”, aldus de viroloog. Ook bij heel milde klachten pas je volgens hem best het voorzichtigheidsprincipe toe en moet je er rekening mee houden dat je mogelijk het coronavirus hebt.

Volgens Van Gucht is er misschien één symptoom dat we meer zien bij Covid-19 en dat meer uitgesproken is dan bij andere virussen: het plots verlies van geur en smaak. “Dat is niet alleen bij corona zo en kan ook voorkomen bij andere virussen, maar we hebben wel de indruk dat het meer uitgesproken is bij Covid-19. Dit symptoom wijst toch al veel meer op corona.”

Combinatie van (verkoudheids)symptomen nodig voor test

Gaat het maar om één symptoom en het is een typisch verkoudheidssymptoom, dan is dat niet voldoende om je te laten testen, verduidelijkt Van Gucht. Gaat het om een combinatie van symptomen, dan vraag je best een test aan. In afwachting van het testresultaat ga je best in isolatie. Bij een positief resultaat moet je nog steeds 10 dagen in quarantaine gaan.

Quote Het is niet de bedoeling en ook gewoon niet haalbaar dat mensen zich continu laten testen omdat ze een loopneus of een beetje keelpijn hebben. Steven Van Gucht

“Het is niet de bedoeling en ook gewoon niet haalbaar dat mensen zich continu laten testen omdat ze een loopneus of een beetje keelpijn hebben”, licht de viroloog toe. “Bij milde klachten moet het om een combinatie van minstens twee symptomen gaan vooraleer je een test kan aanvragen. Dus bijvoorbeeld én keelpijn én een loopneus. Als het alleen maar over keelpijn gaat of alleen maar een loopneus of alleen maar hoofdpijn, dan is dat in principe niet voldoende voor een test - maar je moet er wel mee rekening houden dat je Covid-19 kan hebben. Het kan dus zijn dat jouw huisarts beslist dat een test niet nodig is, maar ook de dokter kan niet weten of het al dan niet om corona gaat.”

“Dus wees in die periode dan toch maar extra voorzichtig, ook in de omgang met anderen. Het is ook een goed idee om in dit geval een mondmasker te dragen, dan hou je de kiemen bij, eigenlijk is het een vorm van beleefdheid naar jouw omgeving toe.” Wie de mogelijkheid heeft om thuis te werken, doet dan dan best ook.

De belangrijkste symptomen van Covid-19 op een rij: • hoest • kortademigheid • algemeen griepachtig gevoel/slecht gevoel • koorts • spierpijn • vermoeidheid • verlies van geur- en smaakzin •verstopte neus • keelpijn • diarree

Aanhoudende hoest, bemoeilijkte ademhaling, verlies van geur en smaak

• Wanneer je een plotse droge hoest hebt die blijft aanhouden, dan is dat voldoende om je laten testen, stelt Van Gucht. Dan hoef je dus geen andere symptomen te hebben. Hoesten is nog altijd een van de meest typische symptomen van Covid-19.

• Hetzelfde geldt voor een bemoeilijkte ademhaling en het plotse verlies van geur en smaak.

• Bij koorts hangt het er een beetje vanaf. Dat symptoom kan veel andere oorzaken hebben. Als het alleen maar om koorts gaat, dan is het net niet genoeg. “Maar koorts mét keelpijn of koorts mét een lopende neus, dan kan je je beter laten testen.”

Hoe groot is de kans dat iemand met verkoudheidsklachten ook corona heeft?

“Dat varieert in de tijd. Bovendien verschilt het ook per regio. We hebben het hier dan om de zogenaamde positiviteitsratio voor de symptomatische gevallen. In Vlaanderen schommelt die ratio rond de 5 procent, in Wallonië gaat om het 11 procent en in Brussel om 15 procent. In Brussel en Wallonië circuleert er dus meer virus dan in Vlaanderen”, besluit Van Gucht.