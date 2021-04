Gewone bevolking mag vaccin verwachten vanaf Pinksteren, in juni meer dan 750.000 inentingen per week

Vlaanderen is vast van plan om vanaf de maand juni meer dan 750.000 vaccins per week te zetten, tegenover een 200.000-tal op dit moment. De gewone bevolking onder de 65 jaar komt bovendien vanaf 23 mei, Pinksteren, aan de beurt voor hun coronaprik. Dat hebben minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en Dirk Dewolf, de topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid, op een persbriefing aangekondigd. Ondertussen onderzoekt het agentschap een mogelijke “anomalie” bij de uitnodigingen waardoor enkele duizenden tachtigers nog altijd op hun vaccin wachten.

Volgende week zullen er in Vlaanderen iets meer dan 200.000 coronavaccins worden toegediend. Dat zijn er ongeveer evenveel als deze week. Op zowat 20.000 doses na gaat het volgende week allemaal om eerste doses, die ook allemaal in de 95 Vlaamse vaccinatiecentra worden toegediend. De overige doses worden naar de ziekenhuizen (18.840) en de collectieve zorg (120) getransporteerd.

Verhoging vanaf mei

Vanaf de eerste week van mei beschikt ons land over de versneld geleverde Pfizer-vaccins, waardoor het vaccinatietempo dan opnieuw de hoogte in zal gaan. Uit de toewijzingen die de vaccinatiecentra deze week kregen, blijkt dat het aantal toe te dienen vaccins in die week meer dan verdubbelt: ze krijgen dan in totaal 468.825 vaccins geleverd, het hoogste aantal van de campagne tot nu toe.

Het gaat dan om 345.345 Pfizer-vaccins, 75.840 van AstraZeneca en 47.640 van Moderna. Die laatste worden enkel in de grote centra van Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt en Kortrijk gebruikt. Daar komen dan mogelijk nog een 35.000-tal Johnson & Johnson-vacccins bij, die volgende week worden geleverd. Voorlopig zijn die nog niet meegeteld omdat de toediening van het vaccin gepauzeerd is.

Morgen duidelijkheid over tweede dosis AstraZeneca

Vanaf die eerste week van mei moeten normaal gezien ook de eerste mensen onder de 56 jaar hun tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin krijgen, die twaalf weken eerder hun eerste prik hebben gekregen. Het gaat dan specifiek om zorgverleners uit de eerste lijn die in februari een eerste keer gevaccineerd zijn. Maar de AstraZeneca-vaccinatie staat momenteel op pauze voor de -56-jarigen. Welk vaccin zullen zij dan krijgen?

Beke en Dewolf konden daar op dit moment geen antwoord op geven, maar gaven wel aan dat de situatie begint te dringen. Dewolf stipte aan dat in het Verenigd Koninkrijk 3,4 miljoen mensen het AstraZeneca-vaccin als tweede dosis hebben gekregen, waarvan 572.000 mensen onder de 55 jaar. "Er is daarbij slechts één mogelijk geval van ernstige bijwerkingen genoteerd”, aldus Dewolf, “en die persoon had ook nog eens onderliggende aandoeningen die evengoed de oorzaak konden zijn van de trombose in combinatie met laag aantal bloedplaatjes”.

Morgen zullen de verschillende ministers van Volksgezondheid op een interministeriële conferentie er een beslissing over nemen. Ook zullen zij dan beslissen wat er moet gebeuren met de vaccinatie met Johnson & Johnson, en wordt er meer duidelijkheid verwacht over de prioritaire vaccinatie van zwangere vrouwen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gewone bevolking vanaf 23 mei, meer dan 700.000 vaccinaties in juni

Momenteel worden in Vlaanderen vooral mensen tussen 65 en 70 gevaccineerd, de laatste groep uit de 65-plussers. Ondertussen is ook de helft van de mensen tussen de 60 en de 65 al uitgenodigd. Het gaat specifiek om de mensen uit die leeftijdsgroep met een onderliggende aandoening. Na hen komen de jongere risicopatiënten aan de beurt. Ondertussen gaan komende week ook de uitnodigingen van de operationele diensten van de politie de deur uit.

Beke stipte op de briefing 23 mei aan als startdatum waarop de gewone bevolking zonder onderliggende aandoeningen jonger dan 65 jaar uitgenodigd zal worden. De exacte datum kan nog schommelen, maar Beke verwees naar die datum van Pinksteren als richtsnoer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De vaccinatieplanning zal vanaf dan ook echt fors de hoogte in gaan, met in sommige weken in juni niet minder dan 750.000 spuitjes per week. "De centra zijn daar klaar voor”, maakten Beke en Dewolf zich sterk. Met de massale vaccinatie die maand moet de deadline van 11 juli om elke volwassen Vlaming die dat wil een eerste keer in te enten, haalbaar zijn, klonk het.

In de week van 10 mei zijn ongeveer 550.000 vaccinaties gepland, daarna zullen het er gedurende twee weken weer wat minder zijn rond de 325.000. In de week van 31 mei staan voorlopig 690.000 vaccinaties op het programma, de week daarna meer dan 750.000, en dat aantal zal ongeveer op dat niveau blijven gedurende de hele maand juni. De cijfers zijn gebaseerd op de bevestigde leverschema’s van Pfizer en Moderna, en de voorlopige leveringen van AstraZeneca en Johnson & Johnson.

Duizenden tachtigers mogelijk niet uitgenodigd

Ondertussen blijkt wel dat enkele duizenden tachtigers in Vlaanderen nog steeds niet gevaccineerd zijn, hoewel ondertussen al de zestigers worden ingeënt en zij al lang aan de beurt hadden moeten komen. Dewolf sprak over een anomalie in de statistieken, waaruit blijkt dat het aantal gevaccineerde 79- tot 82-jarigen een stuk lager ligt dan het aantal inwoners van die ouderdom. Hoe dat komt, en wie die mensen zouden kunnen zijn, is nog niet duidelijk. De mensen net jonger en ouder zijn wel massaal gevaccineerd.

Zorg en Gezondheid kreeg ook geen verhoogd aantal klachten uit die groep, maar analyseert de kwestie nog in detail. “We weten nog niet of er effectief iets is misgelopen, maar mogelijk is er in maart iets fout gegaan bij het uitnodigingssysteem”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “De uitnodigingen zijn wel vertrokken, maar mogelijk ergens ‘blijven hangen’ en nooit aangekomen, maar dat wordt nog onderzocht. Ook in Wallonië heeft men overigens dezelfde vaststelling gedaan, dus allicht is er toch iets foutgelopen.”

Het gaat in Vlaanderen om maximaal tienduizende mensen, aldus Dewolf, al zal het in realiteit lager zijn. Een aantal tachtigers heeft mogelijk zelf al naar het vaccinatiecentrum gebeld of zijn zelf gecontacteerd en op die manier opgeroepen.

Volledig scherm De anomalie in kwestie, waarbij er voor een aantal ouderen veel minder vaccinaties geregistreerd zijn dan er inwoners zijn. Normaal moeten de gele balken ongeveer gelijk lopen met de grijze. © rv

“Vaccinatie in bedrijven betekent nu geen versnelling”

De laatste tijd gaan ook meer stemmen om ook vaccins toe te dienen in bedrijven, om op die manier de campagne nog wat te kunnen versnellen. Maar dat klopt niet, aldus Dewolf. Op dit moment blijven de vaccinatiecentra logistiek de meeste efficiënte maar ook de meest eerlijke plaats om alle spuitjes zo snel mogelijk kwijt te geraken, in de afgesproken volgorde. “Elk vaccin voor een bedrijf is een vaccin minder voor een vaccinatiecentrum, en dus geen versnelling. Nu parallel een circuit organiseren via bedrijven, zou wel de discussie opdrijven, maar niet de vaccinatiesnelheid.”

In een latere fase, na de zomer, wanneer de vaccinatiecentra hun deuren sluiten, moet inenten in bedrijven wel kunnen. Zorg en Gezondheid wil dan maximaal inzetten op de klassieke vaccinatiekanalen zoals de huisarts, de CLB’s en de bedrijfsgeneeskundige diensten.

Waar staan we vandaag met de vaccinatie in Vlaanderen? Hieronder ziet u de cijfers voor uw gemeente:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Bekijk ook: