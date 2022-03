Gewonde Antonio schrijft scherpe brief aan doodrijder Strépy: “Je hebt veel families kapotgemaakt”

Corona of Oekraïne? N-VA is hoe dan ook weer de (nipt) grootste partij van Vlaanderen

Is het door het einde van de coronacrisis of toch door de oorlog in Oekraïne? De lezing is bij elke partij anders, maar de uitkomst blijft hetzelfde: na bijna drie jaar stoot N-VA Vlaams Belang weer van de troon als grootste partij van Vlaanderen. Toch in de ‘Grote Peiling’ van ‘Het Laatste Nieuws’, VTM Nieuws, RTL en ‘Le Soir’.

6:42