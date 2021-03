Gewezen postbaas heeft recht op vertrekpremie van 500.000 euro volgens zijn contract: “Voer voor juridische discussie”

Dat zei De Sutter in de Kamercommissie Mobiliteit. Het is niet uitgesloten dat die discussie uiteindelijk voor de rechtbank zal worden beslecht.

Van Avermaet werd ruim een week geleden aan de deur gezet bij bpost. De Sutter herhaalde dat zijn ontslag het gevolg was van een hele reeks zaken en dat de tegenvallende financiële resultaten die bpost bekendmaakte de spreekwoordelijke druppel vormden. Van Avermaet was ook het vertrouwen kwijtgeraakt van de raad van bestuur, onder meer door een gebrek aan transparantie rond het onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S.

Zware fout

De vraag is nu of hij recht heeft op een ontslagvergoeding - zoals contractueel bepaald - of dat hij bijvoorbeeld wegens een zware fout ontslagen wordt (en dus zonder vergoeding). “Op dit moment is de raad van bestuur van bpost in een juridische discussie verwikkeld met meneer Van Avermaet wat betreft de ontslagvoorwaarden in functie van het contract en de redenen waarom dat opgezegd is”, zo zei minister De Sutter.