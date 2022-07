Gewesten en gemeenschappen haasten zich niet voor Unesco-erkenning ‘frietkotcultuur’: “Te Belgisch”

Vijf jaar geleden kwamen de ministers van Cultuur en Landbouw van de gewesten en gemeenschappen samen in het Atomium om de ‘frietkotcultuur’ te erkennen als Belgisch immaterieel erfgoed. Sindsdien zijn er echter amper stappen gezet om die erkenning van Unesco te krijgen. Bernard Lefèvre, voorzitter van de beroepsorganisatie van frituuruitbaters Navefri, ziet daar niet meteen verandering in komen. De voorzitter vreest dat de frietkotcultuur “te Belgisch” is.

Ons land produceert elk jaar ongeveer 5 miljoen ton aardappelen. Een groot deel daarvan gaat naar de 5.000 frituren die België telt. Navefri formuleerde eerder al een aantal voorwaarden rond de frietkotcultuur. Het gaat daarbij onder meer over de selectie van de aardappel, hoe die in staafjes wordt gesneden, hoe de frietjes vervolgens in een puntzak of een bakje worden gepresenteerd, en tot slot hoe de consument ze opeet uit het vuistje.

In 2014 erkende de Vlaamse gemeenschap de frietkotcultuur, gevolgd door de Franse gemeenschap in 2016 en de Duitstalige en het Brussels gewest in 2017. Die vier entiteiten zouden vervolgens om de beurt een dossier aan Unesco kunnen bezorgen om de twee jaar.

Er werd daarentegen nog geen enkele officiële aanvraag ingediend bij de VN-organisatie. De reden daarvoor is dat de cultuur te Belgisch zou zijn, terwijl de gewesten en gemeenschappen de voorkeur geven aan erfgoed specifiek voor de eigen regio. “Ik vraag me af of er nog een manier is om een dossier dat heel België vertegenwoordigt bij Unesco in te dienen”, aldus Lefèvre.

Bij de Brusselse administratie is alvast te horen dat het hoofdstedelijk gewest geen zin heeft om de pineut te zijn en enkel Belgische dossiers te verdedigen. In 2019 voegde Unesco de Brusselse Ommegang toe aan de lijst van het immaterieel cultureel erfgoed. Andere dossiers zijn nog lopende. Het gaat dan onder meer om de kermiscultuur (samen met Frankrijk) of de typisch Brusselse ‘zwanze’-cultuur.

De Belgische biercultuur werden eind 2016 wel al toegevoegd aan de Unesco-lijst.