Geweld tegen politie lijkt af te nemen, maar nog altijd 28 incidenten per dag: “Hoelang kunnen wij dit nog tolereren?”

“Na bijna 43 jaar ervaring bij de politie zie ik een evolutie die me echt verontrust en zelfs bang maakt.” Dat schrijft Yves Asselman (60), korpschef van de politiezone Regio Rhode & Schelde, in een open brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), na de rellen van zondag tijdens de coronabetoging in Brussel. “Er is totaal geen respect meer voor elke vorm van gezag en voor de dragers van een uniform”, schrijft hij. “De wijze waarop politiemensen aangepakt werden, roept bij mij een beeld op van oorlogsvoering en niet van het gebruikmaken van het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging.”

Dalende cijfers

Al is er wel hoop. Uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opgevraagd heeft bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, blijkt dat het aantal feiten van geweld tegen de politie in 2021 gedaald is in vergelijking met het jaar voordien. Het aantal feiten in 2021 lag op 10.095, in 2020 op 13.343. Ook de jaren voordien lag het cijfer hoger. En opvallend: de daling in 2021 was het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-29,8 procent) en de provincie Luik (-29,7 procent). Maar ondanks de daling, gebeuren er nog altijd 28 incidenten per dag : “En dit is nog steeds hoogst problematisch”, zegt Kamerlid Demon. “Deze cijfers mogen ons geenszins afleiden van de zware druk die onze politiemensen dagelijks ervaren. CD&V is dan ook voorstander van nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners.”