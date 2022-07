Gewapende veertiger opgepakt nadat hij scoutsleden lastigvalt in Luxemburg

De kampleden waren in de nacht van woensdag op donderdag samengekomen in de gemeente Marbehan. De 40-jarige buurtbewoner probeerde het feestje te verpesten, waarop hij gevraagd werd weg te gaan. Even later keerde de man met een kruiwagen vol hout terug, zo meldt het parket. De veertiger stak het hout vervolgens in brand en vluchtte weg. Kort daarna hoorden de kampeerders een knal, waardoor ze vermoedden dat de indringer gewapend was, en contacteerden ze de politie.